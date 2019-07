Les Marseillais VS le reste du monde 4 : Incendie à la villa, le tournage stoppé

Voilà une nouvelle inattendue. Un incendie vient d'interrompre le tournage de la 4e saison des Marseillais VS le reste du monde (W9) qui se déroulait jusque-là à Faro au Portugal.

La société de productions Banijay a publié un communiqué ce dimanche 7 juillet dans la soirée afin d'évoquer cet événement : "Aujourd'hui, dimanche, un incendie s'est déclaré dans la villa où se déroule le tournage des Marseillais VS le reste du monde. Les candidats et l'équipe de production sont sains et saufs. Tout le monde va bien. Ils ont été transférés dans un hôtel. Le tournage est interrompu pour le moment. Un grand merci aux pompiers de Faro qui ont fait un travail formidable."

Sur Twitter, le directeur général de W9 Jérôme Fouqueray a ajouté : "Notre soutien aux équipes de @BanijayFrance et à tous les participants de #LMvsMonde4 qui sont tous sains et saufs. Nos pensées vont aussi aux pompiers et aux secours portugais qui se sont mobilisés."

Selon la presse locale, dont le quotidien Correio da Manhà, un pompier a été blessé lors de l'intervention pour maîtriser cet incendie dont on ignore pour l'instant l'origine. Il a été transporté à l'hôpital le plus proche, par précaution, dans la foulée.

Les candidats présents sur le tournage de Les Marseillais VS le reste du monde 4 sont : Julien Tanti, Carla Moreau, Maeva, Ness, Benji, Milla Jasmine, Nacca, Paga, Anthony Alcaraz, Anissa, Nikola Lozina, Seb Daddy et Nathanya. Le tournage de cette nouvelle édition du programme de télé-réalité avait débuté le 17 juin dernier.