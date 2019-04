Les Mystères de l'amour : Tony Mazari viré après sa condamnation

Tony Mazari, acteur des Mystères de l'amour (TMC), a été condamné vendredi 5 avril pour exhibition sexuelle devant deux collégiennes de 12 ans par le tribunal correctionnel de Versailles. L'homme de 30 ans a écopé de deux mois de prison avec sursis. Depuis, une décision radicale a été prise par la production de la série et TF1.

On savait que le producteur Jean-Luc Azoulay et la première chaîne d'Europe devaient se voir pour discuter du sort de Tony Mazari, et voilà qui est fait. Selon nos confrères de Puremedias.com, il ne reprendra pas le rôle d'Hugo dans Les Mystères de l'amour. Trois jours après sa condamnation et alors qu'il fait appel, le voici en effet renvoyé. "Le comédien ne devrait plus apparaître au générique du spin off d'Hélène et les garçons d'ici à la fin du mois", précise le site.

L'acteur, qui s'est défendu en disant qu'il travaillait sur un chantier et qu'il était en train d'uriner au moment où les jeunes filles sont passées, perd donc son emploi. Rappelons que sa condamnation a été assortie d'une interdiction d'exercer une profession ou une activité en lien avec des mineurs.

Ses collègues n'ont pour le moment pas réagi à cette décision. Ils sont actuellement loin du scandale, à Cannes, où se déroule le festival CanneSéries. Charlotte Marzo, Elsa Esnoult, Sébastien Roch, Carole Dechantre, Patrick Puydebat et Laly Meignan ont notamment pris la pose, complices, sur la Croisette dimanche 7 avril.