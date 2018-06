Les Reines du shopping : Chloé repérée dans le clip d'un célèbre chanteur !

Depuis lundi 25 juin 2018, M6 rediffuse d'anciens épisodes des Reines du shopping. Chloé, Lina, Romane, Khlo et Nicole, toutes influenceuses et blogueuses, ont alors pour mission de relever le défi de Cristina Cordula en proposant un look dans le thème "originale avec des rayures". Si le visage de Chloé semble familier à certains téléspectateurs, c'est parce que la jeune femme a tourné dans le clip d'un célèbre chanteur.

En effet, Chloé a déjà été aperçue dans le clip tu titre Bob Marley, interprété par Dadju, le frère de Maître Gims. Sur la vidéo tournée lors d'une soirée, la blogueuse belge apparaît lunettes de soleil vissées sur le nez, coiffée d'un bob et vêtue d'un manteau de fourrure blanche. Elle y campe la belle du chanteur souhaitant, comme l'indiquent les paroles de la musique, à tout prix afficher leur couple sur les réseaux sociaux en enchaînant les selfies en amoureux.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le clip du morceau Bob Marley rencontre un franc succès. Depuis sa publication le 7 mars 2018, soit il y a presque quatre mois, la vidéo a été visionnée plus de 88 millions de fois sur YouTube !