Les Reines du shopping : Nicole en couple, découvrez son chéri !

Lundi 14 mais 2018, le programme populaire Les Reines du shopping accueillait de nouvelles candidates prêtes à tout pour remporter la compétition, portée par Cristina Cordula. Souvenez-vous, cette semaine-là, l'animatrice brésilienne décryptait les looks de cinq influenceuses. Il s'agissait de Chloé, Lina, Romane, Khlo et Nicole qui devaient relever le défi de trouver une tenue "originale avec des rayures" avec un budget de 450 euros.

À l'issue de cette semaine, c'est finalement Nicole qui a été sacrée reine du shopping et qui a ainsi empoché un chèque de 1000 euros. À 32 ans, la belle brune est brésilienne et est arrivée à Paris il y a plusieurs mois par amour pour la capitale française aux bras de son mari. Eh oui, l'influenceuse mode n'est pas un coeur à prendre, bien au contraire. Elle est mariée depuis quelques années à un certain Sylvain, alias Monsieur Kool, lui-même influenceur. Sur Instagram, en plus de partager son quotidien, Nicole a dévoilé des photos de l'homme qui vit à ses côtés. À eux deux, ils forment The Kool Kouple, qui représente la fusion de leurs deux blogs.

Si elle s'est fait connaître grâce à l'émission de M6, Nicole connaissait déjà un franc succès sur les réseaux sociaux et dans le monde très prisé des blogueuses mode dans son pays natal. Après avoir vécu à New York, c'est finalement à Paris qu'elle a décidé de développer son réseau.