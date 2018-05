Les Reines du shopping : Ce qu'il se passe vraiment en off, loin des caméras...

Depuis lundi 14 mai 2018, Cristina Cordula décrypte les looks de cinq influenceuses dans Les Reines du shopping (M6). Chloé, Lina, Romane, Khlo et Nicole ont ainsi pour mission de relever le défi de l'animatrice star, à savoir proposer un look dans le thème imposé "originale avec des rayures".

Si les cinq jeunes femmes sont en compétition lors de leur shopping, en coulisses l'ambiance est plutôt détendue ! Sur Instagram, la belle Chloé a partagé quelques photos et vidéos de ce qu'il s'est vraiment passé lorsque les caméras ne tournaient pas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec ses camarades, elle a pris du bon temps !

Entre une danse sensuelle avec la jolie Khlo, des discussions entre filles, des fous rires et même des séances de twerk avec la pétillante Nicole, Chloé s'est bien amusée durant les temps morts au showroom des Reines du shopping. D'ailleurs, les candidates de la semaine ont semble-t-il gardé contact puisqu'elles partagent toutes des moments passés ensemble depuis la diffusion de l'émission !

Une ambiance bon enfant !