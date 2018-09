Les Reines du shopping : Marion affole la Toile avec ses formes voluptueuses

Depuis le 27 août 2018, Cristina Cordula présente la nouvelle saison des Reines du shopping sur M6. Cette semaine, l'animatrice de 58 ans a frappé fort et a lancé une spéciale mannequin. Une candidate s'est d'ailleurs très rapidement démarquée de ses concurrentes. Il s'agit de Marion, jeune mannequin grande taille, qui fait sensation sur les réseaux sociaux.

Dans Les Reines du shopping, Marion a charmé toutes ses adversaires. Si certaines adorent son visage de poupée, d'autres sont fans de ses belles formes. Il faut dire que la jeune femme de 19 ans sait mettre en valeur ses courbes féminines et généreuses. Elle le montre bien sur son compte Instagram. Très à l'aise avec son corps, Marion n'hésite pas à prendre la pose légèrement vêtue. "La télé me permet de vous montrer qu'on peut être mannequin, sans faire forcément un 34 et s'aimer avec des formes", déclarait-elle sur le réseau social en parlant de l'émission de Cristina Cordula.

Dernièrement, la candidate des Reines du shopping s'est affichée en maillot de bain sexy puis en body semi-transparent, de quoi faire tourner la tête de ses followers. "Magnifique photo Marion. Très belle et sensuelle ! Tu es trop canon dans Les Reines du shopping", pouvait-on lire dans les commentaires. On n'a sûrement pas fini d'entendre parler de Marion.