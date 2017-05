Letizia d'Espagne et Mercedes Peñas Domingo, un tandem ibérique bien assorti

Trois mois après avoir formé un tandem ultraglamour avec la somptueuse Juliana Awada, épouse du président argentin Mauricio Macri, la reine Letizia d'Espagne accueillait lundi 8 mai 2017 une autre première dame du monde ibérique : Mercedes Peñas Domingo.

Un peu plus de deux ans après leur visite présidentielle inaugurale en Espagne, qui faisait suite à l'investiture de Luis Guillermo Solis le 8 mai 2014, et donc trois ans jour pour jour après sa prise de fonctions, le président du Costa Rica et sa compagne de longue date effectuaient une nouvelle visite officielle à Madrid, ville natale de Mercedes, 48 ans.

Après une rencontre entre le roi Felipe VI et le président Solis au palais de la Zarzuela, les deux couples se sont retrouvés au palais royal dans le coeur de la capitale espagnole pour un déjeuner en grande pompe célébrant l'amitié des deux pays, une entente au coeur du projet fédérateur ibéro-américain sur lequel le souverain espagnol s'est déjà exprimé et auquel son invité a consacré des années de travail.

Lors de la cérémonie d'accueil des convives de tous horizons, de la femme d'affaires et collectionneuse d'art Esther Koplowitz au gardien de but costaricien du Real Madrid Keylor Navas, la reine Letizia, 44 ans, et la première dame Mercedes Peñas Domingo, spécialiste des sciences politiques et du développement en Amérique latine, ont fait valoir leur élégance, avec quelques effets d'écho. Face à son invitée en robe azur comportant des broderies noires et portée avec un gilet noir également, Letizia jouait aussi la carte couleur+noir, ressortant sa belle robe verte Carolina Herrera, déjà portée ce printemps, au premier jour de sa visite officielle au Japon avec Felipe.

Dans les règles de l'art, ces messieurs avaient assorti l'un et l'autre leurs cravates à la tenue de leurs épouses respectives. Chic.