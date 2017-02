Letizia d'Espagne et Juliana Awada : Sublimes, tactiles, la fantastique alchimie

Quelques jours après la courte et sobre visite officielle du couple présidentiel hongrois, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne accueillaient en grande pompe à Madrid le président de la République argentine et son épouse, Mauricio Macri et Juliana Awada, les 22 et 23 février 2017. Cérémonie de bienvenue, réception au palais, dîner d'Etat et activité en commun, le grand jeu était de mise ; l'élégance et la complicité spontanée des deux premières dames, pour leur toute première association, a grandement contribué à faire de cette mission diplomatique un moment fondateur.

Deux reines de l'élégance réunies... Une alchimie immédiate !

Si l'on s'amusait il y a quelques jours de la gémellité de style des reines Letizia et Rania de Jordanie avec un nouvel exemple parlant, le tandem formé par la belle Espagnole et son invitée argentine d'ascendance libanaise et syrienne, désignée en 2016 par l'hebdomadaire du gotha Hola! comme la première dame la plus élégante au monde, était spectaculairement à l'unisson, lors des cérémonies protocolaires organisées de manière inédite dans la cour de l'arsenal du palais royal plutôt que dans les jardins du palais du Pardo. Dans ce théâtre à ciel ouvert grandiose, les silhouettes de Letizia, 44 ans, et de Juliana, 42 ans, se dessinaient superbement, la première dans un tailleur de son couturier star des grandes occasions, Felipe Varela, qu'on l'a vue porter à plusieurs reprises depuis une visite officielle aux Etats-Unis en 2013, et la seconde dans un manteau à col fourrure sur un top en dentelle. Couleur rose poudré, coiffure nouée, escarpins clairs, vêtements et longueur de jupe, tout était parfaitement raccord !

Plus encore que leur seul look, leur entente très tactile, attestée par les gestes de la maîtresse des lieux (main dans le dos, sur le bras, étreinte à deux mains, etc.), rendaient les premières scènes de cette visite officielle très picturales... et de très bon augure. Après les salutations d'usage, les hymnes nationaux, la salut aux canons et un défilé militaire, ces manifestations de sympathie mutuelle se sont répétées sur le perron du palais de la Zarzuela, où les deux couples se sont ensuite rendus et ont pu échanger en privé.

Le diadème Fleur de Lys, la surprise de Letizia

Le soir venu, on pouvait légitimement attendre de nouveaux éclats de la part des deux beautés royales à l'occasion du dîner officiel offert au palais royal en l'honneur des hôtes argentins (premier événement de ce type depuis l'été 2015), et ce fut le cas : la reine Letizia d'Espagne a en effet choisi d'arborer le diadème Fleur de Lys en platine et diamants, pièce phare de la collection de joaillerie royale, créé en 1906 par la Maison Ansorena et offert par Alphonse XIII à la princesse Victoria Eugenia de Battemberg en prévision de leur mariage en 1906. Comme pour mieux focaliser l'attention sur ce joyau, l'épouse du roi Felipe VI arborait une longue robe sombre en velours (signée Felipe Varela, bien évidemment) tout en sobriété. Maman comme Letizia de deux filles (Valentina, 14 ans, issue d'une précédente relation, et Antonia, 5 ans, fruit de son mariage avec Mauricio Macri célébré en 2010), Juliana Awada, qui a renoncé à ses activités d'entrepreneuse et de créatrice au sein de l'entreprise textile familiale pour épauler pleinement son mari dans sa fonction présidentielle, brillait quant à elle dans une robe nude de l'Argentin Gabriel Lage rebrodée de cristaux Swarowski. Quelle allure...

En présence de nombreux convives issus de secteurs clés, le roi Felipe a saisi l'occasion de jeter les bases d'une grande coopération et d'une solide amitié entre l'Argentine et l'Espagne à la faveur du mandat de Mauricio Macri, élu président en décembre 2015. Quant à Mauricio Macri, il a fait rire son hôte en blaguant sur le fait que sa fille Antonia voulait vivre au palais du Pardo, contemplant les fastes du lieu d'un air entendu, avant de porter un toast - Letizia a dû le corriger in extremis en lui indiquant le bon verre, comme on peut le découvrir en vidéo chez nos confrères de Hola!.

Joignant l'acte à la parole, il conviait le lendemain son invité d'honneur ainsi que son épouse à se joindre à Letizia et lui lors d'un événement qu'ils honorent chaque année à deux : l'inauguration d'ARCOMadrid, le grand salon d'art contemporain madrilène, dont l'Argentine est précisément le pays invité cette année.

Par la suite, le président Macri avait rendez-vous avec le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy pour l'examen de l'agenda bilatéral et la signature d'accords stratégiques, avant de participer à une conférence animée par l'écrivain Mario Vargas Llosa et de présider à un dîner au palais du Pardo.