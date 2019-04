Letizia d'Espagne inspirée par deux héroïnes avant son départ au Mozambique

Si c'est le roi Felipe VI qui a mené les débats et pris la parole lors des deux journées consacrées cette semaine à la remise du Prix Cervantes, attribué à la poétesse uruguayenne Ida Vitale, la reine Letizia d'Espagne prenait jeudi 25 avril 2019 le relais pour la cérémonie des prix de littérature jeunesse El Barco de Vapor et Gran Angular, à laquelle elle préside année après année.

Sa rencontre préalable avec la doyenne Ida Vitale l'aura particulièrement inspirée et lui aura soufflé quelques mots, à l'heure d'accomplir sa mission : "Ida Vitale me disait hier que si elle est arrivée à 95 ans en aussi bonne forme, c'est à force de lire... Au-delà de la rigueur scientifique dans cet exemple de longévité, de lucidité et d'intelligence féminine, il ne fait pas le moindre doute que le fait de lire est toujours bénéfique", a malicieusement partagé l'épouse du souverain avec son auditoire rassemblé à la Real Casa de Correos, à la Puerta del Sol.

Vêtue pour l'occasion d'un nouveau blazer blanc Hugo Boss, d'un top à décolleté en dentelle de la même marque et d'un pantalon noir, Letizia s'est fait un plaisir de remettre le prix El Barco de Vapor (littérature jeunesse) à l'auteure Beatriz Osés pour son ouvrage Los escribidores de cartas (Les écrivains de cartes) et le prix Gran Angular (littérature pour adolescents) à Andrés Guerrero pour son roman d'aventures Blanco de tigre. "Deux histoires de femmes vaillantes", comme l'a analysé l'ancienne journaliste devenue reine en évoquant les héroïnes respectives des deux livres, Iria et Duna, "qui n'ont pas peur et qui décident de suivre leur propre chemin et d'assumer la responsabilité de leur choix". "Ouvrir les yeux, a-t-elle poursuivi, n'exige pas seulement d'oser être un enfant. Il faut aussi tourner la tête et s'affranchir de ses préjugés. Et la littérature jeunesse nous sert sur un plateau ce nouveau regard. Merci à vous tous qui, par votre travail quotidien, faites en sorte que tant d'enfants et de jeunes s'arrêtent, prennent un livre, lisent et réfléchissent."

Cet engagement honoré, la reine Letizia d'Espagne prépare à présent sa visite de coopération au Mozambique du 28 au 30 avril – elle manquera le 12e anniversaire de sa fille l'infante Sofia. La cour a d'ailleurs diffusé, comme on peut le voir sur le site de Hola!, une image d'une dernière réunion de travail dans cette optique, organisée au palais de la Zarzuela. Une image rare, puisqu'on voit rarement la reine à l'intérieur de ce palais qui sert à la fois de résidence et de bureau, sur laquelle elle porte, pour la troisième fois en quelques semaines seulement, sa robe verte Sandro d'inspiration caftan.