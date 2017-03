Letizia d'Espagne : "Je ne me lasse pas"

"La recherche est notre espoir" : présidente d'honneur très impliquée de la Fédération espagnole des maladies rares (FEDER), la reine Letizia d'Espagne a porté haut cette revendication qui était le mot d'ordre de l'édition 2017 de la journée mondiale dédiée à cette cause, qu'elle présidait jeudi 2 mars à Madrid.

Superbe en pantalon et veste gris clair Hugo Boss et top Carolina Herrera au musée du Prado pour ce rendez-vous annuel, l'épouse du roi Felipe VI – lequel assurait dans le même temps des audiences au palais de la Zarzuela – a parlé pour les quelque 3 millions de ses compatriotes concernés par le sujet : "La recherche scientifique, a-t-elle déclaré, est la voie du progrès et de l'avancement, la recherche scientifique est le chemin nécessaire de toute société qui prétend être meilleure, plus juste et plus unie. C'est la responsabilité de tous. Et donner la priorité à la recherche, le faire d'une seule voix, en tant que pays, est un changement culturel que l'Espagne mérite. Parce que nous avons de brillants scientifiques et parce que nous sommes un pays qui devrait continuer à contribuer à la science mondiale."

Ne manquant pas de saluer le travail de la FEDER pour aider les personnes atteintes d'une maladie rare à mener une vie plus digne et plus facile, elle leur a promis de persévérer sans relâche pour continuer à progresser, obtenir des résultats et donner à chacun de l'espoir. À la fin de son allocution, Letizia, 44 ans, a souhaité partager l'histoire d'une maman qui était intervenue la veille lors du Congrès sur les femmes et les personnes handicapées auquel elle participait à Avila : relatant le cas de son fils, atteint d'une maladie rare et condamné à mourir, cette femme avait demandé à la reine de ne pas abandonner le combat. "Voilà pourquoi je suis ici, parce que je ne me lasse pas", a conclu avec flamme Letizia.