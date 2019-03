Letizia et Felipe d'Espagne en Argentine: Leur visite d'État a très mal commencé

Comme prévu, Felipe VI et Letizia d'Espagne ont débuté leur visite officielle en Argentine le 24 mars 2019, un peu plus de deux ans après avoir accueilli le président Mauricio Macri et son élégante épouse Julia Awada sur le sol espagnol. C'était en février 2017.

Attendus à Buenos Aires pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, le souverain et son épouse ont rencontré un contre-temps, et pas des moindres. L'Airbus qui les transportait est arrivé à l'aéroport de Jorge Newbery peu avant 21h, après avoir dû attendre la permission d'atterrir pendant un quart d'heure. Une première attente de courte durée comparée à celle qu'ils ont subie une fois posés au sol.

En effet, le roi et la reine auraient rapidement dû descendre de l'imposant appareil pour rencontrer la délégation composée de ministres, d'invités d'honneur et de l'ambassadeur d'Espagne en République argentine, Francisco Javier Sandomingo. Mais c'était sans compter sur un problème technique de taille. Les responsables de l'aéroport n'avaient pas pris en considération la taille de l'avion et l'escalier fourni s'est avéré trop court, n'atteignant pas la porte de l'appareil. Coincé à bord de leur avion, Felipe VI et Letizia d'Espagne ont été contraints de patienter durant une heure avant qu'une solution soit trouvée.

S'il a été envisagé que l'avion redécolle pour se rendre dans à l'aéroport Ezeiza, situé à environ 35 km au Sud-Ouest de Buenos Aires, un escalier adapté a finalement pu permettre au couple royal de débarquer. La reine portait une robe vert givre sans manche, associée à une paire d'escarpins clairs et à une pochette de la même couleur. Pour ce voyage d'État, le couple est accompagné du ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, Josep Borrell, et de la secrétaire d'État au Commerce, Xiana Méndez.

Juste avant cette visite officielle en Argentine qui s'achèvera le 26 mars, Letizia d'Espagne avait fait sensation dans un look rouge le 21 mars, à l'occasion d'une réunion de travail sur la recherche scientifique organisée au palais du Pardo. La reine fashionista avait débuté le mois avec cette même couleur.