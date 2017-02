Juliana Awada: La belle Argentine avec sa fille Antonia face à Letizia d'Espagne

Au terme de deux jours d'une visite officielle qu'elles ont indéniablement illuminée de leur élégance et leur complicité, la reine Letizia d'Espagne, 44 ans, et la première dame argentine Juliana Awada, 42 ans, étaient très attendues pour le final en grande pompe, jeudi soir, de la mission diplomatique du président Mauricio Macri dans la péninsule ibérique. La royale fashionista et la First Lady la plus stylée de 2016 (selon l'hebdomadaire Hola!) n'ont pas déçu, comme on s'en doute.

Au lendemain du dîner officiel organisé jeudi au palais royal à Madrid par le roi Felipe VI d'Espagne et la reine Letizia en l'honneur de leurs invités sud-américains, c'était au tour du chef d'Etat argentin et sa femme de leur retourner la politesse à l'occasion d'un nouveau banquet fastueux, donné au palais du Pardo - qui avait été délaissé lors des cérémonies de bienvenue au profit du palais royal et de la cour de l'arsenal. La veille justement, Mauricio Macri avait beaucoup fait rire son auditoire en confiant lors de son discours de toast "un problème qu'il ne savait comment résoudre" : prompte à vouloir des choses, comme beaucoup d'enfants de son âge, Antonia, la fille de 5 ans qu'il a eue avec Juliana (son épouse depuis 2010), avait exprimé son désir de rester vivre au palais royal du Pardo, sans doute éblouie par la magie de ces lieux qui servent de résidence pour les chefs d'Etat étrangers en visite officielle en Espagne !

Jeudi soir, surprise : la demoiselle était conviée au dîner mis sur pied par ses parents. Deuxième fille de Juliana Awada, par ailleurs mère d'une adolescente de 14 ans (Valentina) d'une précédente relation, et quatrième enfant de Mauricio Macri (père d'Agustina, Gimena et Francisco de son premier mariage avec Ivonne Bordeu), Antonia a fait sensation, la Maison royale espagnole partageant même une image du moment où la reine Letizia l'accueillit avec tendresse.