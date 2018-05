Liam et Chris Hemsworth : Leur papa ultramusclé fascine leurs fans...

Chez les Hemsworth, les muscles et la bonne santé physique semblent être dans les gènes, et pas seulement des trois frangins que sont Chris Hemsworth, Luke Hemsworth et Liam Hemsworth. Sur Instagram, le plus jeune, chéri de Miley Cyrus a posté une photo qui a fait réagir ses fans.

"J'ai grimpé une montagne avec les vieux ce matin et je suis tombé sur un serpent à sonnette juste après avoir dit à mon frère qu'il n'y avait pas de crotales dans cette zone", écrit la star d'Hunger Games. Mais ce n'est pas son récit qui a intéressé son public, ni la peur des serpents de son frère aîné... En effet, les regards étaient tournés vers les parents de Liam, et plus précisément vers le père, Craig Hemsworth. L'homme, conseiller en services sociaux, apparaît au-dessus de son fils, musclé à souhait – si ce n'est même plus que son fiston. De quoi faire halluciner les fans de Liam, car le paternel doit avoir pas loin des 60 ans.

"Whoa, Papa Hemsworth est sec", écrit un internaute faisant référence à la musculature on ne peut plus taillée de l'homme. "C'est ton PÈRE ?", s'étonne un autre. "WTF, je pense que le père pourrait être le plus canon d'entre eux et la mère est extraordinaire. Ceci explique bien des choses", pointe un fan alors qu'une autre personne demande "comment fait-on ton père pour si athlétique à son âge ?". On se pose la même question !