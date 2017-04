Liam (Les Marseillais) accro à la chirurgie ? Elle met les choses au clair !

Après une courte participation à Secret Story 10 (NT1), Liam Di Benedetto a fait un retour remarqué dans Les Marseillais South America (W9). Nombreux sont les internautes à avoir accusé l'ancien flirt de Julien Tanti d'avoir abusé de la chirurgie esthétique. Des critiques qui sont loin d'avoir affecté l'habitante du Sud !

Liam assume être passée sur le billard, au point qu'elle n'a pas hésité à dévoiler toutes ses opérations lors de son interview pour le magazine Public. "Une bonne fois pour toutes : j'ai fait refaire mes seins à 18 ans. Je suis passée d'un bonnet B à un bonnet C. L'année dernière, on m'a posé de nouvelles prothèses. Aujourd'hui, j'ai un bonnet D. Je n'ai pas d'implants dans les fesses et pas de rhinoplastie. En revanche, oui je fais augmenter le volume de mes lèvres en me faisant injecter de l'acide hyaluronique. C'est tout !" Et c'est déjà pas mal pour une jeune femme de 23 ans, comme l'a fait remarquer le journaliste.

Liam ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour autant malgré les réticences de son papa : "Il voudrait que je me calme avec mes injections... mais je me sens plus jolie avec des lèvres très pulpeuses. Je vais peut-être encore les faire repulper cet été." De quoi donner encore plus de matière à ses détracteurs.

Toutefois, on leur conseille de ne pas perdre leur temps. La rivale de Manon Marsault a assuré ne pas être touchée par les critiques concernant son physique : "Je me sens très à l'aise dans mon corps. Les commentaires désobligeants des haters, je m'en moque."