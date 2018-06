Liam (Secret Story) déjà amincie : Sa silhouette post-grossesse impressionne

Liam Di Benedetto a dû faire des jalouses. Le 24 mai 2018, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 10, en 2016) donnait naissance à sa fille Joy. Un bonheur qu'elle avait rapidement partagé sur Snapchat en écrivant : "C'était dur, mais ça valait le coup. Trop heureuse, quel bonheur."

Si on ne sait pas combien de kilos la candidate de télé-réalité a pris pendant sa grossesse, il est certain qu'elle les a déjà perdus. Sur Instagram et Snapchat, Liam s'est dévoilée en minishort et crop top. L'occasion de découvrir qu'elle a déjà un ventre ultraplat, une perte de poids qui a beaucoup impressionné ses fans.

"Elle a perdu des kilos en 30 secondes choqué", "Comment t'as fait pour retrouver la ligne ?", "Incroyable comment tu as perdu vite, on dirait pas que tu viens d'accoucher", a-t-on pu lire en commentaires d'une photo sur laquelle elle pose à côté de sa poussette.