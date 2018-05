Manon Marsault maman : Émue, elle dévoile sa silhouette post-grossesse !

Manon Marsault est sur son petit nuage depuis la naissance de son fils Tiago, le 24 mai 2018. Un petit prince dont elle n'a pas hésité à dévoiler le visage sur ses réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de ses fans. En plus d'être aux anges grâce à son fils, la compagne de Julien Tanti s'est réjouie de pouvoir de nouveau porter ses jeans d'avant-grossesse.

"C'est un grand moment d'émotion pour moi puisque je rentre dans mes jeans, 5 jours après avoir accouché", a commencé par expliquer la candidate des Marseillais Australia (W9). Et, après avoir dévoilé son corps-post grossesse, elle a enchaîné : "J'ai encore un petit bide, on dirait que je suis enceinte de trois mois, mais je rentre dans mes jeans. Ça fait plus de six mois que je ne les ai pas mis. (...) Je suis trop émue. En plus, je n'ai pas une vergeture. Je suis soulagée, je vais pouvoir retrouver mon corps de femme."

Nul doute que Manon Marsault perdra vite les kilos dont elle souhaite se délester et qu'elle dévoilera vite les résultats sur les réseaux sociaux.