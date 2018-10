Lilian Renaud (The Voice 4) : Il s'exprime enfin après sa longue absence

S'il est resté très discret depuis mars 2017, Lilian Renaud est sorti du silence jeudi 11 octobre 2018. C'est sur Instagram que le gagnant de The Voice 4 a souhaité s'exprimer pour donner de ses nouvelles. Et elles sont bonnes !

"Après cette longue attente, qui m'a permis de me retrouver... profondément, tout en comprenant mon amour infini pour la musique, je serai bel et bien de retour sur scène en 2019 sous diverses formes et concepts. L'année 2018 s'est tournée sur la création avec beaucoup de nouveaux titres... riches de mélodies et de messages et j'ai très très hâte de vous faire découvrir tout ça !! Alors à bientôt pour de nouvelles aventures !!", a écrit l'ancien protégé de Zazie.