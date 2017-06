Lily Collins, ex-anorexique : "J'ai été complimentée sur ma perte de poids"

En pleine promotion pour défendre la sortie de son nouveau film To the Bone, présenté au Festival du film de Sundance et disponible dès 14 juillet sur Netflix, Lily Collins a accordé un nouvel entretien au magazine The Edit pour évoquer le rôle très sensible qu'elle interprète.

À l'écran, l'actrice de 27 ans incarne la fragile Ellen, une jeune femme qui lutte contre l'anorexie. Un personnage qu'elle a abordé avec beaucoup d'appréhension mais aussi du coeur puisque la comédienne a elle-même souffert de cette maladie lors de son adolescence, comme elle l'avait révélé dans ses mémoires baptisées Unfiltered.

Pour se mettre dans la peau d'Ellen, la fille du chanteur Phil Collins a donc suivi un régime drastique afin de perdre quelques kilos. À l'époque du tournage, la jolie brunette s'est donc confrontée au regard des autres, qui ont parfois eu une réaction inattendue, voire carrément déconcertante, face à sa perte de poids.

C'est ainsi que Lily Collins a confié que l'une de ses proches l'avait complimentée sur sa silhouette affinée. "Je m'apprêtais à partir de chez moi un jour et quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui a l'âge de ma mère, m'a dit : 'Oh, wahou, regarde-toi !' J'ai essayé de lui expliquer [qu'elle avait perdu du poids pour un rôle, ndlr] et elle a poursuivi : 'Non ! Je veux savoir ce que tu fais pour en arriver là, tu es sublime !' Je suis montée en voiture avec ma mère et je lui ai dit : 'Voilà pourquoi le problème existe'", a-t-elle déclaré.

La peur d'un retour en arrière, d'une rechute

Très proche de sa maman Jill Tavelman, Lily Collins a évoqué la réaction de cette dernière lorsqu'elle a vu le film et qu'elle a découvert sa fille dans la peau d'Ellen. "La première fois, elle était un peu sous le choc. Quand je l'ai regardée, elle sanglotait, ça l'a vraiment bouleversée. (...) Je savais que ça ne serait pas facile avec mon livre, de parler de tout ça. Je n'ai jamais voulu qu'elle se sente responsable, elle est comme ma meilleure amie. Lorsqu'elle a vu le film, je pense qu'elle a retrouvé beaucoup de moi dans Ellen", a-t-elle conclu.

Dans la nouvelle édition du magazine Shape (juillet-août 2017), Lily Collins avait par ailleurs expliqué que le tournage du film To the Bone lui avait permis de tourner définitivement la page de ses anciennes années de combat contre l'anorexie. "Même si j'étais guérie depuis plusieurs années avant de faire ce film, le préparer m'a permis de faire le point sur les troubles alimentaires grâce aux professionnels [rencontrés pour la préparation du film, ndlr]. C'était une nouvelle forme de guérison pour moi. J'ai dû le vivre en étant dans la peau de mon personnage, Ellen, mais aussi en tant que Lily. (...) J'étais terrifiée à l'idée qu'en faisant ce film, ça pouvait me ramener en arrière, mais je devais me rappeler qu'ils m'avaient embauchée pour raconter une histoire, pas pour faire un certain poids. Au final, c'était un cadeau d'avoir pu prendre du recul dans la peau d'une autre, une personne que j'avais été mais en étant plus mature", avait-elle déclaré.