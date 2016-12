Lily-Rose Depp : Cinéma, Chanel, anorexie... La rebelle moderne se révèle

"Je sais que je n'ai encore rien fait de concret pour mériter l'attention", disait récemment une Lily-Rose Depp emplie d'humilité. Pourtant de l'extérieur, on aurait envie de dire à la jolie jeune fille de 17 ans qu'elle se trompe. 2016 aura été son année, ne lui en déplaise. L'année de toutes les premières pour le premier enfant de Vanessa Paradis et Johnny Depp !

Au cinéma, elle a brillé en ballerine fantasque et vampirique face à Soko dans La Danseuse, puis en médium fragile au côté de Natalie Portman dans Planétarium. Deux prestations saluées dans les plus grands festivals de la planète, à Cannes où Lily-Rose a créé l'événement en mai dernier (pour La Danseuse) comme à Venise (pour Planétarium). Le prochain acte pourrait être un prix. L'adolescente est déjà pré-nommée au César du meilleur espoir féminin puisqu'elle figure dans la liste des Révélations.

Du côté de la mode, son mentor Karl Lagerfeld a propulsé la muse. La grande soeur de Jack Depp est devenue la plus jeune égérie du célèbre parfum N°5. De quoi renforcer un peu plus la médiatisation autour de cette "fille de" dont le nombre d'abonnés sur Instagram a explosé et qui doit désormais composer avec cette lumière constamment braquée sur elle. Mais la belle le vit bien. "J'ai choisi leur voie et j'en connais le prix", avait-elle confié à Jalouse en parlant de ses célébrissimes parents.

Discrétion et franc-parler : Une rebelle moderne

Très loquace en interview, Lily-Rose s'est aussi beaucoup racontée au détour de très belles couvertures aux côtés des meilleurs – on pense notamment à celle de Vogue Paris. On a appris qu'elle ne regardait pas la télé-réalité, que ses pâtes à la bolognaise étaient meilleures que celles de sa mère, qu'elle traînait avec des gens plus âgés qu'elle... Pour autant, la fille de Vanessa Paradis a su rester discrète. Pas de vie privée étalée. Bien entourée, la starlette a su préserver son petit jardin secret, et c'est une belle réussite à l'heure de l'explosion des réseaux sociaux.

Parmi les autres grandes sorties médiatiques de la star de l'année, on notera cette confession sur l'anorexie. Peut-être l'un des rares moments où Lily-Rose a ouvert les portes de sa sphère intime. "Franchement, tout ça me perturbe, je vois toujours ces commentaires sur Instagram : 'Elle ne mange pas', 'Elle est anorexique', etc. Cela m'attriste parce que je l'ai été plus jeune et ça a été dur d'en sortir", avait déclaré l'adolescente dans le magazine Elle. "Ça fait longtemps que j'essaie de grossir, j'ai été suivie et je suis très fière de mes progrès", avait ajouté l'actrice, arguant que "tous ceux qui ont été confrontés à cette maladie savent à quel point il est difficile d'en revenir".

Adolescente rebelle, marginale et indépendante, Lily-Rose n'en reste pas moins très intelligente et, bien évidemment, ultratalentueuse. Elle a explosé en 2016 à la face du monde. Et force est de reconnaître qu'après l'avoir vu briller, l'avenir est des plus radieux pour elle...