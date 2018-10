Lily-Rose Depp : Maîtresse de cirque sexy pour Halloween !

Cette année encore, Halloween suscite l'engouement des stars ! Lily-Rose Depp s'est joint aux festivités dès vendredi 26 octobre 2018. Déguisée en maîtresse de cirque équestre, l'actrice et mannequin a embrasé la toile...

Halloween aura lieu mardi, mais la planète Mode, impatiente, n'a pas pu attendre ! V Magazine (dont Lily-Rose fait la couverture du nouveau numéro) et Chanel ont célébré la fête des montres dès vendredi au Jane's Carousel, à New York. Lily-Rose Depp était l'invitée star de l'événement. La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp et égérie de la maison française s'est, pour l'occasion, glissée dans la peau d'un sexy Monsieur Loyal, titre des maîtres de piste dans le jargon du cirque.

Toute de Chanel vêtue, sa tenue accessoirisée de gants en cuir (à la Karl Lagerfeld) et d'une cravache, Lily-Rose Depp a électrisé les photographes et convives présents. La jeune femme bientôt à l'affiche du film Un Homme Fidèle (avec Laetitia Casta et son mari Louis Garrel) y a justement été rejoint par deux mini-Karl Lagerfeld, les enfants du top model Brad Kroenig, Hudson et Jameson.