Lily-Rose Depp fait le show avec Laetita Casta et laisse échapper un sein

Pour sa deuxième réalisation qui fait suite aux Deux amis (2015), Louis Garrel ne s'est pas entouré de n'importe qui, mais de celle qui est officiellement devenue sa femme en juin 2017 : la sublime Laetitia Casta. Et d'une "fille de" qui ne cesse de grimper : Lily-Rose Depp.

Alors que L'homme fidèle n'est attendu dans les salles que le 20 mars 2019, le film enchaîne les festivals. Après un passage remarqué au Festival international du film de Toronto au début du mois de septembre - où Louis Garrel a reçu une mention honorable de la part du jury -, L'homme fidèle a été présenté samedi 22 septembre 2018 au Festival international du film de San Sebastian (21-29 septembre 2018).

Louis Garrel, Laeticia Casta et Lilly-Rose étaient tous les trois présents, assurant d'abord un photocall réalisé sous un merveilleux soleil en extérieur, puis l'avant-première. Lors du premier rendez-vous, Lily-Rose Depp s'est détachée du lot dans une petite robe noire signée Chanel. Complice avec Laetitia Casta, la fille de 19 ans de Vanessa Paradis et Johnny Depp s'est jouée du vent, prenant le rôle d'une baby doll devant les photographes. Si l'ambassadrice Chanel, vedette de la nouvelle campagne make up Maximalisme, est restée sage lors du photocall, elle s'est montré moins timide en coulisses.

En effet, l'actrice a publié une photo de son buste dans l'une de ses stories Instagram, sur laquelle un sticker cache le sein qu'elle a dévoilé.