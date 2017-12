Lily-Rose Depp, taclée sur sa maigreur et traitée de "p*te", réagit !

Le 27 novembre, Lily-Rose Depp publiait une photo d'elle qui a fait beaucoup jaser sur Instagram. La jeune starlette avait posté un cliché où elle ne portait qu'un minishort. Topless, les cheveux plaqués et le maquillage très noir, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp illustrait la rencontre entre le glamour parisien et le folklore du Kentucky – région dont est originaire Jennifer Lawrence par exemple.