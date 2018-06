Lindsay Lohan : Sa journée plage en compagnie d'un mystérieux jeune homme

La comédienne de Mean Girls a posé ses valises en Grèce et semble bien décidée à ne plus en partir ! Profitant de son nouveau Lohan Beach Club, inauguré sur l'île de Mykonos en mai dernier, Lindsay Lohan continue de passer du bon temps en bonne compagnie.

Lors de ses diverses allées et venues entre la plage et son transat ce 12 juin 2018, l'actrice de Freaky Friday s'est notamment affichée au côté d'un mystérieux jeune homme. Son prétendu petit ami, le riche entrepreneur et restaurateur grec Dennis Papageorgiou, qui l'aurait "sauvée des griffes" de son ex-fiancé, reste quant à lui absent de ces journées ensablées. Après être d'abord apparue dénudée en maillot de bain et tunique transparente il y a quelques jours, l'Américaine de 31 ans a cette fois-ci misé sur une tenue confortable en sweat-shirt.