Lindsey Vonn : Endeuillée par la mort d'un proche, elle lui fait une promesse

Les temps sont durs pour Lindsey Vonn : quelques jours après la révélation de sa rupture avec Kenan Smith, entraîneur en NFL qui était son compagnon depuis un an, la championne olympique (2010) et double championne du monde (2009) de ski alpin a eu la douleur de perdre son grand-père, dont elle a annoncé la mort sur les réseaux sociaux à l'occasion d'un émouvant hommage.

"Cher Papy, je n'arrive toujours pas à croire que tu sois parti, a-t-elle écrit vendredi 10 novembre 2017 sur Instagram en légende d'une série de photos de famille la figurant avec son défunt aïeul. Il n'y a pas de mots pour décrire combien tu comptes pour moi et à quel point je t'aime. J'aurais aimé avoir plus de temps avec toi, mais je chérirai à jamais les souvenirs que nous nous sommes faits. Tu m'a appris à être résistante, à être gentille et, plus que tout, à skier vite. A présent, à chaque fois que je dévalerai la montagne à ski, je saurai que tu es avec moi. Je suis fière d'être ta petite-fille et je penserai toujours à toi."

La jeune femme termine son hommage en dédiant sa participation prochaine aux Jeux olympiques d'hiver 2018, du 9 au 25 février à Pyeongchang en Corée du Sud, à son grand-père : "Je concourrai pour toi en Corée et j'essaierai de toutes mes forces de gagner pour toi. S'il te plaît, regarde-moi là-bas. Je t'aime, Papy", conclut-elle.

Récemment, la championne de 33 ans indiquait au magazine américain People être "cinq fois plus motivée et plus déterminée" que lors des JO de Vancouver. Nul doute que la perte de son grand-père aura encore démultiplié cette énergie...