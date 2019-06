Line Papin gênée par la diffusion des images de sa rencontre avec Marc Lavoine

Line Papin n'a que 23 ans, mais se révèle déjà comme une grande romancière. Ses deux premiers ouvrages ont été très bien reçus par la critique et le public, qui saluent unanimement la plume délicate de cette jeune auteure. Après un passage dans La Grande Librairie où elle évoquait son anorexie, la jeune femme a assuré la promotion de son troisième roman, Les Os des filles, sur le plateau de C à vous (France 5), jeudi 12 juin 2019.

Line Papin ne s'attendait probablement pas à ce que l'équipe de C à vous évoque sa relation avec Marc Lavoine. Depuis 2016, l'auteure et le chanteur vivent une idylle qu'ils ont délibérément choisi de peu médiatiser. Il y a quelques jours, l'artiste de 56 ans dévoilait à Télé Loisirs être "très amoureux", confiant que sa rencontre avec Line Papin était "la plus importante" de sa vie. Les premiers mots qu'ils ont échangés, justement, ont été rediffusés hier dans l'émission de France 5, devant la principale intéressée visiblement embarrassée.

Un extrait qu'elle avoue n'avoir jamais réécouté. "Je ne savais pas que vous l'aviez en boîte", dit-elle avec un rire gêné. À cette époque, elle ne connaissait pas vraiment le travail de Marc Lavoine, ni ses films ni la plupart de ses chansons. "Petit à petit, j'essaie de rattraper mes lacunes. C'est vrai que je ne me suis jamais fait de retrospective complète, donc je ne connais pas tout. Mais je trouve ça bien de découvrir l'artiste d'une part, puis l'homme d'autre part", explique Line Papin, qui avoue tout de même, bien sûr, connaître le tube Les Yeux revolver.