Marc Lavoine : Sa compagne Line Papin évoque son anorexie

Line Papin était l'invitée de l'émission La Grande Librairie (France 5), le 15 mai 2019, afin d'assurer la promotion de son dernier livre Les Os des filles (Stock), paru le 3 mai dernier. Son troisième roman a pour thème l'anorexie, maladie dont cette jeune auteure de 23 ans était atteinte lorsqu'elle était adolescente. "Les os sont à la fois présents dans la guerre avec la famine et donc avec la maigreur de ces gens qui avaient seulement quelques grains de riz pour se nourrir. Ils sont là aussi avec la naissance puisqu'il y a un jeu de mots avec les eaux des femmes, lorsqu'on accouche", explique la compagne de Marc Lavoine.

"Lors du troisième combat, avec l'anorexie, puisque c'est une maladie où on refuse de se nourrir et il ne reste plus que les os sur la peau. C'est vrai que c'est vraiment le fil conducteur de mon livre", poursuit la jeune romancière franco-vietnamienne. "L'anorexie, troisième phase. Vous avez 10 ans quand vous quittez Hanoï, que vous arrivez en province, du côté de la Touraine. 15 ans, vous êtes à Paris et là, vous ne vous nourrissez plus. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ?", questionne François Busnel, présentateur de l'émission. "Ce qui se joue à ce moment-là, c'est un enfant qui n'arrive pas forcément à exprimer ce qu'il ressent", indique-t-elle.

Line Papin avait détaillé son parcours atypique lors de son portait à Libération, confiant qu'elle s'était installée en France à l'âge de 10 ans avec sa famille. "Je voulais maigrir pour disparaître", expliquait la jeune femme. Line Papin est en couple depuis plusieurs mois avec Marc Lavoine, 56 ans. Un écart d'âge important qu'elle assure ne pas voir : "Ce n'est pas comme ça que je comprends la vie. Chacun fait ce qu'il veut (...) Je ne vais pas passer mon temps à me faire du mouron. Les gens sont intelligents, ils comprennent."