Marc Lavoine : Sa compagne Line Papin "ne voit pas" leurs 33 ans d'écart d'âge

Prenant ses distances avec l'image de la groupie amoureuse, l'auteur des Os des filles (Stock), son troisième roman, assure être "déconnectée" côté télé et musique populaire. Donc peu au fait de la longue carrière de son compagnon. La jeune femme parle plutôt d'une "rencontre artistique entre deux créateurs". Pour ce qui de la médiatisation de cette romance et les photos volées du couple publiées dans la presse, Line Papin ne cache pas que "c'est un peu gênant" : "Je ne vais pas passer mon temps à me faire du mouron, relativise-t-elle. Les gens sont intelligents, ils comprennent."

De son côté, Marc Lavoine n'a fait aucun commentaire sur cette nouvelle relation. Séparé de Sarah Poniatowski depuis plus d'un an, le père de Simon (33 ans), Yasmine (21 ans), Roman (12 ans) et Milo (9 ans) continue de promouvoir son dernier album Je reviens à toi, sorti au printemps 2018. Il a sorti le single Ma Papou en avril dernier. L'artiste sera en concert cet été avec plusieurs dates annoncées, dont sa participation au Festival de Carcassonne le 18 juillet, les Arènes d'Alès le 20 juillet et le Festival de Ramatuelle le 1er août.