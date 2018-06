Sarah Lavoine : Sortie complice entre mère et fils avec Roman à Roland-Garros

Non loin d'Estelle Lefébure et de sa fille Emma, un autre duo parent-enfant a fait une arrivée remarquée à Roland-Garros, lors des quarts de finale de ce 6 juin 2018. Tandis que Maria Sharapova s'est rapidement inclinée devant l'Espagnole Garbiñe Muguruza, Sarah Lavoine et son fils étaient dans les tribunes pour assister à la rencontre. L'occasion pour la décoratrice d'intérieur d'afficher une tendre complicité avec Roman, 11 ans.

Cette apparition survient près de trois mois après l'annonce du divorce de Marc Lavoine et Sarah Poniatowski après vingt-trois ans de mariage. Roman est le deuxième enfant du couple, puisqu'il y a également sa grande soeur Yasmine (née en 1998) et son petit frère Milo (né en 2010).

Lors de la sortie de son nouvel album, Je reviens à toi, l'interprète de 55 ans s'est récemment confié sur sa famille, d'autant plus exposée aux médias en pleine séparation : "Nous avons des enfants que nous voulons protéger. On s'aime, on veut garder notre famille qui est notre socle", a-il confié à L'Obs en mai dernier. Un désir de protéger leurs enfants qui ne les empêche pas de s'accorder une sortie publique de temps en temps.