Marc Lavoine divorcé de Sarah : Pourquoi ils ont préféré l'annoncer...

Interrogé par L'Obs, à l'occasion de la sortie de son nouveau disque intitulé Je reviens à toi, le populaire chanteur et comédien Marc Lavoine a livré de nouvelles confidences. L'artiste de 55 ans, récemment divorcé de sa femme Sarah Poniatowski, explique pourquoi il a choisi de le révéler à la presse.

"Il n'y a pas de stratégie. Si on ne le fait pas nous, on nous le prend. On marche sur la tête. On n'aurait pas fait ça, il y a dix ou quinze ans. Nous avons des enfants que nous voulons protéger. On s'aime, on veut garder notre famille qui est notre socle. Il y a tout simplement des choses qu'on n'a pas envie qu'on dise à notre place. On vit dans un monde où personne n'a pas plus de secret pour personne. Ma femme a fait une réussite extraordinaire [elle est décoratrice d'intérieur, NDLR], elle a du goût, elle est douée, intelligente. Elle ne trahit pas, elle ne ment pas. Elle mérite qu'on la respecte. En le disant, je ne sais pas si j'évite le manque de respect. C'est une tentative", a-t-il confié au site.

Marc Lavoine et son ex-épouse s'étaient mariés en 1995, ils ont eu trois enfants : Yasmine (née en 1998), Roman (né en 2007) et Milo (né en 2010).

Thomas Montet