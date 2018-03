Marc et Sarah Lavoine divorcent: Yasmine, Roman, Milo... qui sont leurs enfants

Mercredi 28 mars 2018, Sarah et Marc Lavoine ont transmis un communiqué à l'AFP pour annoncer la fin de leur mariage, après plus de vingt-trois ans d'amour. "Sarah et Marc Lavoine ont pris la décision de se séparer. Ils ont choisi de rendre cette information publique de manière exceptionnelle car leur priorité est de préserver la vie privée de leurs trois enfants dans ces moments que chacun sait difficiles. Merci de respecter leur intimité", a confirmé l'agent de l'artiste.

Ensemble, l'acteur et chanteur de 55 ans ont eu trois enfants : Yasmine, Roman et Milo. Trois jolies têtes blondes qui pourraient bien briller dans les pas de leurs illustres parents.

Yasmine, l'aînée modeuse

Née en 1998 et donc bientôt âgée de 20 ans, Yasmine est l'aînée de cette famille et déjà quelques expériences sous le feu des projecteurs. À 10 ans, elle posait avec sa mère dans Marie Claire. En 2015, Comptoir des Cotonniers sollicitait Sarah Lavoine et sa fille alors âgée de 16 ans pour sa nouvelle campagne printemps-été 2015. Complices et irrésistibles, les deux jolies blondes étaient étonnamment interchangeables, de par leurs looks et leur ressemblance. Plus récemment, la mère de famille créatrice et businesswoman avait partagé une photo issue d'un shooting pour sa Maison Sarah Lavoine, avec sa fille et sa soeur Marie Poniatowski.