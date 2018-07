Line Renaud a 90 ans : Dans les coulisses de sa fête à Bobino

Lundi 2 juillet 2018, Line Renaud a eu 90 ans. Le soir-même, elle célébrait l'événement devant plus de 200 invités, tout ce que Paris compte d'artistes et de personnalités, sur une péniche Potel & Chabot en présence de Brigitte Macron, de la maire de Paris Anne Hidalgo ou encore de The New Gypsies pour l'ambiance musicale. Quelques jours plus tôt, c'est à Bobino dans le 14e arrondissement de Paris que s'enregistrait une autre fête : l'anniversaire organisée par France 2 pour Line Renaud et diffusé ce mardi 3 juillet à 20h55...

Présentée par Stéphane Bern, Bon anniversaire Line est une émission de music-hall entièrement dédiée à Line Renaud. L'actrice et chanteuse a participé à sa conception en ouvrant ses archives mais le reste du programme était bel et bien une surprise pour elle. Parmi elles, Mimie Mathy qui lui chante Toi ma p'tite folie. Et comme elle pouvait se l'imaginer, Line a pu compter sur la présence de ses plus proches amis comme Claude Chirac, accompagnée de son fils Martin Rey-Chirac (22 ans), Muriel Robin, qui est montée sur scène avec Michèle Laroque pour l'occasion, et bien sûr Dany Boon. Avec ce dernier, Line Renaud a tournée deux films rendant hommage à leurs racines communes : Bienvenue chez les Ch'tits et La Ch'tite Famille.

D'autres surprises attendaient Line Renaud comme une chanson interprétée par Élodie Gossuin, Iris Mittenaere, Rachel Legrain-Trapani et Camille Cerf. Les quatre miss portaient de jolies robes à fleurs. Emmanuel Moire a rendu hommage au lien très fort qui unissait Line à son filleul Johnny Hallyday. Serge Lama, mais aussi Patricia Kaas, Paul Anka (depuis les États-Unis), Pascal Obispo, Amir et Slimane étaient là tandis que la mythique Nana Mouskouri a chanté en duo avec Vincent Niclo. Magali Rippol, choriste bien connue de N'oubliez pas paroles sur France 2, les danseuses du Moulin Rouge et le journaliste Michel Chevalet complétaient la liste des invités. Ce dernier a offert un fragment de Lune à Line Renaud. Enfin, celle qui a désormais une rue à son nom à Las Vegas a reçu un message chaleureux d'Emmanuel Macron pour son 90e anniversaire. Et pour la clôture d'une si belle soirée, Line a pris à son tour le micro pour une petite chanson qui devrait faire plaisir à tous. On ne vous gâche pas à la surprise. À ce soir !

Bon anniversaire Line à 20h55 sur France 2, présentée par Stéphane Bern.