Line Renaud donne des nouvelles de Jacques Chirac : "Il est solide"

Samedi 29 septembre 2018, Line Renaud donnait une interview à BFMTV, un entretien enregistré chez elle. L'occasion pour l'ex-meneuse de revue, chanteuse et actrice de faire la promotion de son livre Line Renaud, Mes années Las Vegas (sorti le 20 septembre aux éditions La Martinière) mais aussi d'évoquer ses plus belles amitiés.

Très chic et tout de bleue vêtue, elle a ainsi donné de rares nouvelles de Jacques Chirac. L'artiste et l'ancien président de la République, tous deux âgés de 90 ans, ont toujours été très proches. "Bien sûr que j'ai des nouvelles, mais pas seulement, je vais le voir. Je vais voir monsieur Chirac, je vais voir madame Chirac, je vois Claude sans arrêt. Claude elle est ici comme chez elle", a-t-elle glissé. Et d'ajouter au sujet de l'ex-chef d'Etat : "Il est bien, il est solide, il est très droit, très digne, toujours impeccablement habillé. L'autre jour, je lui ai parlé de Loulou [Gasté, son mari disparu en 1995, NDLR]. Je lui ai dit : 'Tu te souviens de Loulou, Jacques ?', il m'a répondu : 'Loulou Gasté ?', donc vous voyez c'est pour ça que c'est impressionnant, très impressionnant. Il est impressionnant", a-t-elle répété.

Dans son interview, Line Renaud a également évoqué avec tendresse son ami Johnny Hallyday. Près d'un an après sa disparition, elle pense évidemment toujours beaucoup à lui. "Il y a toujours quelque chose qui arrive. Il y a des gens qui m'envoient par mail des photos avec Johnny, des photos que je n'ai pas. Il est en moi Johnny. Je suis tellement fière, parce que les fans de Johnny lui sont tellement fidèles. Tout ce qui se passe, ça ne touche pas l'image de Johnny. C'est un cas unique. C'est jamais arrivé en France avant Johnny, et je pense que ça n'arrivera plus jamais", a-t-elle poursuivi. Et d'ajouter que le Taulier a toujours fait partie de ses "plus proches". "Johnny fait partie de ce qui a été ma vie, d'une partie de ma vie", a-t-elle conclu.