Line Renaud et le manque d'enfants : Bouleversante, elle évoque sa "fragilité"

Samedi 14 janvier sur France 2, Line Renaud était l'invitée de Catherine Ceylac dans son émission Thé ou Café. Venue promouvoir la sortie de son livre Une drôle d'histoire, dans laquelle raconte comment elle a été manipulée par une jeune fan pendant des années, l'actrice de 88 ans est revenue sur cette étrange relation qu'elle avait noué avec celle qu'elle considérait presque comme sa petite-fille.

Si elle n'a jamais été mère, la mythique comédienne française admet que ses rapports avec la dénommée Jenny avait permis de combler un certain manque. "Quelque fois on me dit : 'Mais cette petite, peut-être qu'elle était amoureuse de toi'. Mais je n'ai pas vu ça, ni senti. Parce qu'elle m'appelait 'ma mamie', 'ma mamounette', ma 'grand-mère bis'... C'est aussi une fragilité chez moi ça, le manque d'enfants, de petits-enfants", a-t-elle déclaré, très émue.

Avant cela, Catherine Ceylac lui avait demandé si elle était "sa propre amie". "Je peux même me regarder dans le miroir avec beaucoup de plaisir, a-t-elle alors répliqué avec un sourire chaleureux. Parce que quand je me regarde dans le miroir, je vois ma mère [Simone Renard, décédée en 1999, NDLR]. Je ressemble trait pour trait à maman. Et à maman âgée. Donc quand je me regarde dans le miroir, je parle à maman."