Lio kidnappée par son père à 3 ans : "Ma mère a été déchue de ses droits..."

Vendredi 26 octobre à 23h, le désormais incontournable Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 accueille une nouvelle invitée prestigieuse. Après avoir reçu Michel Fugain, Macha Méril ou encore MC Solaar et Jacques Weber, l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL recueille cette fois les confidences et les souvenirs de l'une de nos premières popstars françaises : Lio.

À en croire un extrait poignant de l'émission Le Divan diffusé par nos confrères de Voici, ce numéro mettra notamment sous les projecteurs le kidnapping dont la star a été la victime, par son père – lequel avait porté plainte contre sa mère, au Portugal, pour "adultère confirmé" –, lorsqu'elle avait à peine 3 ans. "Ma mère a été déchue de ses droits, on lui a enlevé ses enfants et moi j'ai dû aller vivre avec la soeur de mon père, ma tante Nelly, et mon frère a été donné à mes grands-parents maternels", raconte-t-elle dans ce teaser. Et l'artiste de 56 ans de poursuivre en larmes sur le souvenir du jour où elle a vécu la séparation physiquement, une séparation marquée par des "hurlements" : "Je voudrais bien que ce soit moins présent 53 ans après, c'est marrant que j'arrive pas à cautériser. Je comprends pas pourquoi ça me touche toujours autant."

Dans un autre extrait (bien plus léger !) de l'émission diffusé sur les réseaux sociaux, on peut aussi entendre l'ex-candidate de Danse avec les stars 9 évoquer sa participation au show artistique de TF1. "C'est une émission que j'aimais vraiment bien. Quand on est venu me la proposer et que se profilent là, l'an prochain, mes 40 ans de carrière... Tu penses que je suis opportuniste ! Dans le bon sens du terme. Dans celui d'être ouvert aux propositions inattendues, inespérées, que la vie vous amène, ne pas dire non", a-t-elle commenté.

Comme le veut la tradition, certains des proches de Lio, dont sa fille Nubia Esteban, ont eux aussi pris la parole au cours de l'enregistrement de l'émission. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel avec Lio, c'est vendredi 26 octobre 2018 à 23h sur France 3 !