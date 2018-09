Macha Méril, stérile, évoque le drame de sa vie : "Il y avait comme une brisure"

Vendredi 28 septembre à 22h55, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 accueille une nouvelle invitée de marque. Après un début de 4e saison réussi grâce à un premier entretien poignant avec le chanteur Michel Fugain, l'animateur à succès de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL recueille cette fois les confidences et les souvenirs d'une étoile du cinéma et du théâtre français : Macha Méril.

À en croire les récentes publications de l'émission sur les réseaux sociaux, ce numéro du Divan mettra notamment sous les projecteurs l'histoire d'amour qui lie la comédienne de 78 ans, inoubliable dans Sans toit ni loi (1986), à son mari Michel Legrand, le mythique compositeur de 86 ans triplement oscarisé qu'elle a épousé en septembre 2014. "Leur histoire d'amour est incroyable, folle, si belle. Bien sûr il était là, avec elle, et ils nous ont offert l'un des plus grands moments d'émotion de l'émission. Rendez-vous avec Macha Méril et l'homme de sa vie, vendredi à 22h55 sur France 3", a teasé le compte Twitter de l'émission de confidences.

Dans la bande-annonce de l'émission, Macha Méril a également évoqué l'un des drames de sa vie, sa stérilité. "Il y avait vraiment comme une brisure dans ma vie qui était le jour où j'ai su que je n'aurais jamais d'enfant", a-t-elle confié. Et de poursuivre sur sa philosophie après cette épreuve : "Il y a un chemin de croix nécessaire pour arriver au très grand bonheur. Moi j'en ai reçu un dans ma vie, c'est Michel."

Comme le veut la tradition, certains des proches de Macha Méril, dont Michel Legrand et le comédien Bruno Solo, ont eux aussi pris la parole au cours de l'enregistrement de l'émission. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel avec Macha Méril, c'est vendredi 28 septembre 2018 à 22h55 sur France 3 !