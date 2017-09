Nubia Esteban, fille de Lio, met l'ambiance à Deauville face à Robert Pattinson

Ambassadeur de la marque de cosmétiques Kiehl's, Mr. Bones s'est fait un plaisir d'accueillir les nombreux invités de la soirée organisée par la ligne de produits dans le cadre du Festival du cinéma américain de Deauville le 2 septembre. Mr. Bones est en réalité un charmant squelette qui trône à l'entrée du club éphémère Kiehl's où se sont croisées une multitude de stars...

Le président du jury Michel Hazanavicius et sa bien-aimée Bérénice Bejo qu'il vient de diriger dans Le Redoutable, les invités d'honneur Laura Dern, géniale dans la série Big Little Lies, Jeff Goldblum attendu dans Thor Ragnarok et inséparable de sa femme Emilie, ainsi que Robert Pattinson, bientôt à l'affiche de Good Time et arborant un nouveau look capillaire, les jurées Emmanuelle Devos, Clotilde Hesme et Emmanuelle Bercot : tous ont répondu à l'appel du club Kiehl's.

La DJ Nubia Esteban, fille de la chanteuse Lio, a mis l'ambiance face à Jamie Hewlett et sa femme Emma De Caunes, Benjamin Biolay, Sabine Azéma, Irène Jacob, Patrick Poivre d'Arvor et Abd al Malik. Venues avec leurs amoureux, Laury Thilleman et Flora Coquerel ont brillé non loin de Fauve Hautot, revenue du mariage de son amie Katrina Patchett, ou encore de Jacques Weber.

Les comédiennes Ana Girardot, Charlotte Le Bon, Vanessa Guide et Marie-Clotilde Ramos-Ibanez, Simon Buret et Olivier Coursier du groupe AaRON, Mathieu Gallet (président-directeur général de Radio France), les réalisateurs Éric Lartigau et Régis Wargnier, Dominique Desseigne (PDG du groupe Barrière) et sa compagne Alexandra Cardinale, la directrice du Festival de Marrakech Melita Toscan du Plantier, DJ Léo Lanvin ou bien le maire de Deauville Philippe Augier ont répondu présents à cette soirée réussie qui ne pouvait que ravir Anne-Gaëlle Kerdranvat (directrice Générale Kiehl's France) et Nathalie Debras (directrice de la communication L'Oréal Luxe France à laquelle appartient Kiehl's) !