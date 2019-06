Loana hospitalisée : dent cassée et électrocardiogramme, elle témoigne

Vendredi 21 juin, Loana a posté une vidéo inquiétante sur Instagram, l'ex-gagnante de Loft Story s'est filmée depuis son lit d'hôpital, avec des électrodes sur la poitrine...

"Coucou mes loulous. Donc voilà une nouvelle pas très gaie. Je me retrouve à l'hôpital le 21 juin pour avoir un électrocardiogramme pour mon coeur pour quelque chose que je vous dirai plus tard en espérant que tout se passe bien. Et je devais aussi vous dire que je ne serai pas ce soir à Fontan [Provence-Alpes-Côte d'Azur, NDLR] pour le cancer, car je me suis aussi cassé une dent. J'espère que vous m'excuserez de ne pas être présente", déclare-t-elle essoufflée et la voix cassée.

A-t-elle été victime d'un accident ? A-t-elle fait un malaise ? Loana ne révèle pas exactement les causes de cette hospitalisation en urgence. Mais, en légende cette vidéo déjà inquiétante, la star a précisé : "Petite frayeur qui a nécessité un électrocardiogramme vu les antécédents de mon petit coeur fragile qui a subi deux arrêts cardiaques... Tout va bien, ouf...vraiment... et aussi puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, quand on a la poisse on a la poisse."

Loana a, quelques minutes plus tard, complété son message. Elle a notamment fait savoir qu'elle s'est fracturée trois dents, dont une devant comme on peut le voir sur la vidéo. Elle aussi corrigé sa précédente déclaration concernant le concert à Fontan : "Je me suis trompée dans la vidéo, ce n'est pas ce soir mais demain soir le fabuleux plateau de Radio des Vallées Côte d'Azur. Je m'excuse encore auprès de toute l'organisation, les artistes là-bas que je devais rejoindre et peut-être les personnes qui se seraient déplacés pour me voir. Comme je le dis, je vais prendre quelques semaines de repos pour pouvoir revenir en pleine forme et surtout en bon état."