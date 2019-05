Loana privée de montée des marches à Cannes : elle s'explique et dévoile sa robe

Aucun doute qu'elle aurait éclipsé tout le monde dans une robe aussi jolie et... sexy. Entre un beau décolleté et ce cuir branché... un vrai look de femme fatale ! Quel plaisir de la voir resplendissante après des années compliquées et toujours l'absence dans sa vie de sa fille Mindy.

C'est donc le premier Festival de Cannes sans montée des marches depuis plusieurs années pour Loana, qui s'y rend régulièrement avec plaisir et propose toujours des robes audacieuses et des coiffures stylées.