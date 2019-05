Loana tout en noir à Cannes : son message à Nabilla, future maman

Loana est de retour sur la Croisette cette année. Jeudi 23 mai 2019, la gagnante de Loft Story 1 montera les marches du Festival de Cannes pour la projection du Traître, de Marco Bellocchio. Avant de dévoiler sa tenue qui sera, à n'en pas douter, sublime, elle a posé devant l'objectif sur une terrasse, sans doute celle de son hôtel, mardi 21 mai.

La belle blonde de 41 ans était vêtue d'un pantalon noir, d'un débardeur et d'un gilet de la même couleur. En toute simplicité, Loana s'est montrée très souriante. Elle s'est ensuite confiée à nos confrères de Voici. L'ancienne star de télé-réalité a adressé quelques mots à Nabilla Benattia, qui est enceinte de son premier enfant : "Toutes mes félicitations, c'est génial. On s'est croisé une fois sur un plateau, donc je ne pourrais pas dire grand-chose d'elle. J'ai toujours eu de bons échos, mais je ne la connais pas. Je trouve son parcours superbe."

Loana est également revenue sur sa première montée des marches un peu particulière : "Mon pire souvenir, et c'est aussi le meilleur, c'est quand on m'a proposé de monter les marches. Je crois que c'était en 2005. J'étais sur une plage, en petite jupe, et Faudel m'a proposé de monter les marches avec lui. Et là, panique. Je pensais que les marches, ça se préparait des mois à l'avance. Et, d'un seul coup, je me retrouve à les monter quelques heures plus tard, les cheveux pleins de sel."

Cette année, ce sera la quatrième fois que Loana fera la montée des marches. L'an dernier, elle portait une longue robe noire décolletée, avec du tulle. En 2009, c'est pour une robe nue qu'elle avait opté et, en 2005, elle avait enfilé une tenue transparente.