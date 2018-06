Loana : Sa belle déclaration d'amour à sa mère pour un événement spécial !

Cette magnifique déclaration accompagne un montage où Loana a réuni plusieurs photos de sa maman, Violette, et elle. Une image très touchante qui a ému les internautes ! "Votre première fan, celle qui a toujours été là dans tous les instants et qui a toujours cru en vous. Tellement de tendresse et de complicité qui vous uni et ça se voit", pouvait-on lire dans les commentaires.