Loana : Sexy et amincie pour une séance photo

En juillet 2017, Loana a subi une sleeve gastrectomie, opération consistant à retirer 75% à 80% de l'estomac. Depuis, la gagnante de la première saison de Loft Story a fondu comme neige au soleil et n'hésite pas à dévoiler sa silhouette sur ses réseaux sociaux. "Depuis mon opération de réduction de l'estomac, je reprends confiance en moi et j'apprécie chaque jour qui passe", a-t-elle confié à nos confrères de Var Matin.

Après avoir posé en bikini sur le tournage de La Villa des coeurs brisés 4 (TFX) ou dévoilé un shooting classe et sexy pour la marque de chaussures Timberland, Loana a réalisé un nouveau shooting comme elle l'a annoncé sur Instagram. La belle blonde de 40 ans a dévoilé des photos sur lesquelles elle apparaît avec un petit haut en dentelle décolleté rose et un jean. L'occasion de constater une fois de plus qu'elle a bien minci.

"Shooting photo par Franck Leclerc dans les ruelles de ma ville, à Vence... Tout en rose, tout en douceur, j'ai adoré. De très bons moments. Plein de doux bisous à tous et bon week-end", a-t-elle légendé ses publications. Des photos qui ont fait sensation auprès de ses abonnés.