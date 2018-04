Loana toujours plus mince : Elle se dévoile en bikini !

Loana n'hésite plus à dévoiler son corps en maillot de bain. Après Loft Story sur M6 en 2001, Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! sur TF1 en 2006, Les Anges de la télé-réalité 2 et 9 sur NRJ12, la belle blonde de 40 ans s'est envolée pour Punta Cana le 23 mars dernier, afin de participer au tournage de La Villa des coeurs brisés 4 (TFX).

Et quand elle n'est pas en train de chercher l'amour ou de se faire aider par la Love Coach Lucie Mariotti, Loana se prélasse dans la belle piscine de leur luxueuse villa. Pour preuve, l'ancienne compagne de Phil Storm a pris la pose en bikini et n'a pas tardé à dévoiler la photo sur Instagram. L'occasion de constater une fois de plus qu'elle a bien minci depuis sa sleeve gastrectomie, opération consistant à retirer 75% à 80% de l'estomac, en juillet 2017.