Loana : Blessée par Phil Storm, elle s'en prend à ses "indécentes publications"

Dans une récente publication Instagram, Phil Storm, ancien "compagnon" de Loana s'en est pris à elle. Quelques jours après avoir accusé la star de télé-réalité d'être une "menteuse" et "manipulatrice", il avait précisé qu'à cause d'elle il avait "tout perdu". Des propos durs qui viennent de faire réagir la jolie blonde amincie.

"Après avoir déclaré notre histoire 'bidon' même si pour moi elle ne l'était pas, car j'ai eu de réels sentiments pour Phil Storm... même s'il est gay et marié... on peut aimer une personne de différentes façons, je pense", a-t-elle tout d'abord déclaré de façon décousue. Niant donc être une manipulatrice, Loana explique avoir "beaucoup de mal à gérer certaines réactions et critiques malveillantes" à son encontre depuis la déclaration de son ex-partenaire. Ce qui ne passe pas, ce sont surtout les accusations de Phil Storm disant qu'il a tout perdu à cause de leur relation.

Elle explique et dévoile, afin de se défendre : "Ça me blesse d'autant plus que (côté professionnel) (...) ses nombreuses publications indécentes sur les réseaux sociaux [voir photo ci-dessous, NDLR], qui hormis lui avoir fait gagner beaucoup d'admirateurs (et admiratrices) c'est sûr ;))... n'ont pas réellement été appréciées par ses précédents employeurs et ont surtout nui à sa carrière et le reste en perdant toute crédibilité." Les problèmes d'ordre professionnel de Phil Storm qui, rappelons-le, est en cours de licenciement n'a donc, selon Loana, rien à voir avec leur rapprochement.

Enfin, la quadragénaire a demandé au public et aux médias de cesser "de juger, argumenter, détruire" leur histoire, "même si elle dérange". "Elle nous appartient de son début à sa fin... Merci pour cela, merci à tous", a-t-elle conclu.