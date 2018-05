Loïc Fiorelli (Secret Story 9) amoureux de Bertille au Brésil

Loïc Fiorelli est un homme heureux.

Celui qui est récemment devenu le tonton d'une petite Louna – sa soeur jumelle Emilie, gagnante de Secret Story 9 (NT1), a accouché le 22 avril dernier – semble bien filer le parfait amour avec sa chérie Bertille.

En effet, lui que l'on a connu amoureux de Julie Ricci dans SS9 a visiblement trouvé une compagne qui lui correspond cette fois à 100%. Si l'on savait déjà que la jeune femme aimait autant le ski que son petit ami – qui est moniteur de métier ! –, on sait désormais qu'elle aime tout autant le soleil puisque le couple vient de révéler qu'il était actuellement en vacances au Brésil, à Pipa pour être très précis !

Dimanche 20 mai 2018, Loïc publiait en effet plusieurs stories et photos de Bertille et lui alors qu'ils enchaînaient les activités sous un soleil de plomb. Que ce soit lors de balades en bord de mer, en virée en bateau ou lors d'une séance de "snowboard" sur une dune de sable, le couple a une nouvelle fois prouvé sa complicité, pour le plus grand bonheur des admirateurs du finaliste de SS9.

"Bonnes vacances à vous deux", "Je vous souhaite de merveilleuses vacances les amoureux", "Profitez bien du soleil", "C'est magnifique, profitez bien", "Quel cadre de rêve", pouvait-on lire parmi les commentaires sur la page Instagram de Loïc.