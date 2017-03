Look de la semaine : Victoria Beckham affronte Kim et Kendall

Cette semaine encore, Purepeople a suivi les stars et analysé leurs tenues ! Ces tenues se font de plus en plus légères et confortables à l'approche des beaux jours. Nouveau look pour la nouvelle saison ? Mode d'emploi avec Kim Kardashian, Kendall Jenner et Victoria Beckham...

Le jogging est passé du statut de paria de la mode à celui d'élément indispensable ! Kim Kardashian compte parmi ses fidèles ambassadrices. La superstar de 36 ans a encore été vue vendredi dernier avec sa fille de 3 ans, North West, habillée d'un pantalon en coton Champion. Un débardeur blanc et des chaussures YEEZY complétaient sa tenue du jour.

Comme sa grande soeur, Kendall Jenner se laisse tenter par le jogging. Elle a profité d'un après-midi en famille, ce mercredi 15 mars, pour en apprécier le confort. Tout de jaune vêtu avec un top en satin Gucci et un pantalon de sa marque de vêtements, Kendall + Kylie, le top model de 21 ans au look solaire a régalé les photographes et ébloui leurs objectifs. Photographiée à L.A. quelques jours plus tôt, Kendall portait cette fois un bas en vinyle.

Londres, Paris, Londres, New York ! Cette semaine, Victoria Beckham a enchaîné les voyages. Posh Spice se révèle être aussi stylée en Eurostar qu'en avion. Habillée en Victoria Beckham pour chacune de ses apparitions, la créatrice de 42 ans prend sa mission d'ambassadrice très à coeur...

Jeudi 16 mars, Gigi Hadid a été surprise à New York. Le mannequin de 21 ans était presque entièrement vêtu de blanc, avec un pull à col roulé ivoire Stephanie Rad et un pantalon fendu. Un sac M2 Malletier et des bottes en python complétaient son #ootd (pour "outfit of the day", un hashtag cher aux modeuses des réseaux sociaux).

Dimanche 12 mars, Hailey Baldwin a dîné au restaurant Catch LA avec son père, Stephen Baldwin. La jeune femme de 20 ans portait pour l'occasion une veste en jean Balenciaga et un pantalon Y/PROJECT, des pièces fortes qui auraient fait le bonheur des chasseurs de street style de la Fashion Week.

Nous concluons notre Look de la semaine avec la maman stylée Hilary Duff, récemment surprise avec son fils Luca (bientôt 5 ans). Un T-shirt blanc, un jean effiloché aux chevilles et des bottines composaient son look, accessoirisé d'un sac Céline.

À l'approche du printemps, quelle personnalité vous inspire le plus ?