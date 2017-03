Victoria Beckham à Paris : Touriste avec son fils Brooklyn et Sonia Ben Ammar

La Fashion Week terminée, Paris reste une des destinations de vacances et de week-end préférées des célébrités ! Victoria Beckham y a posé ses valises et profite des premières journées ensoleillées de 2017 de la capitale. Accompagnée de son fils aîné Brooklyn et de Sonia Ben Ammar, son amie (ou plus, si affinités ?), l'ex-Spice Girl de 42 ans se fait touriste en visitant musées et boutiques de vêtements...

Victoria Beckham était déjà à Paris fin janvier, lors de la semaine de la mode mi-homme mi-Haute Couture, pour la finale de l'International Woolmark Prize. Elle y a fait son retour ce vendredi 10 mars avec son fils de 18 ans, Brooklyn, et posé ses valises au Ritz, situé place Vendôme dans le 1er arrondissement de Paris. La styliste et son aîné ont quitté le prestigieux hôtel cinq étoiles ce samedi après-midi pour se rendre au Musée du Louvre. Arts et culture étaient au menu de la journée des Beckham, rejoints par une vieille connaissance de Brooklyn : son ex-petite amie mannequin, Sonia Ben Ammar. Le trio a improvisé une séance photo devant la pyramide du Louvre avant d'entrer dans le musée.

À Paris, Victoria Beckham tient visiblement à se faire plaisir ! Quelques heures après son arrivée par Eurostar vendredi, l'épouse de David Beckham s'est promenée au Palais-Royal, a déjeuné au restaurant Kunitoraya dans le 1er arrondissement et fait un arrêt au Trading Museum Comme des Garçons, rue du Faubourg Saint Honoré.

Victoria a également visité l'exposition "Balenciaga, L'oeuvre au noir" au Musée Bourdelle, dans le 15e arrondissement.