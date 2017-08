Lorie Pester en bikini: Silhouette parfaite de la star de Demain nous appartient

Demain nous appartient fait vibrer des millions de téléspectateurs ! Lorie Pester en est une des actrices et savoure, à chaque diffusion, le succès de la série. Hors tournage, elle troque son look de policière pour un charmant bikini, et régale ses fans...

Été oblige, le maillot de bain, une ou deux pièces, est devenu le vêtement phare de la saison ! Lorie Pester s'est prononcée en faveur du bikini au cours de son week-end près de l'étang de Thau, dans l'Hérault. La comédienne et chanteuse de 35 ans y participe au tournage de nouvelles scènes pour Demain nous appartient.

Agent de police à l'écran – elle incarne Lucie dans la série diffusée sur TF1 –, Lorie quitte son rôle et profite du soleil du sud de la France. Elle a publié sur Instagram une photo souvenir de cette escapade estivale, et pose sur un bateau, vêtue d'un maillot noir.