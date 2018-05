Lorie Pester et Orelsan : Duo complice pour un showcase de folie à Cannes

Festival de Cannes, nuit 9. Mercredi 16 mai 2018, Orelsan était en grande forme pour donner un showcase à la Villa Schweppes. Venu entre autres interpréter les titres de son album La fête est finie (triple disque de platine et sacré aux Victoires de la musique en février dernier), le rappeur de 35 ans s'est d'abord prêté au jeu du traditionnel photocall avant de monter sur scène, paré d'un bob et de sa plus belle marinière.

Devant les photographes, l'artiste a notamment reçu le soutien d'une certaine Lorie Pester, venue assister au spectacle. Tout de noir vêtue, les cheveux relevés en arrière, l'actrice et chanteuse de 36 ans était ravissante, échangeant quelques rires complices avec Orelsan. Avant cela, la star de Demain nous appartient avait donné son propre concert privé après une interview réalisée pour nos confrères de RFM et Paris Match.

À la Villa Schweppes, plusieurs autres personnalités avaient assuré le déplacement pour applaudir Orelsan. Il y avait ainsi Wealstarr, DJ Naughty J et les influenceurs Horia, Clara Marz et Alix Gavoille. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos du concert ont été publiées. Ambiance assurée.