Louane : Journée magique à Disneyland avec sa soeur, les fans charmés

Lundi 22 octobre, à l'heure où tout le monde regagnait son bureau la mine souvent défaite comme de coutume après le week-end, il en est au moins une qui avait le sourire aux lèvres : Louane. En effet, la chanteuse de 21 ans a passé sa journée à Disneyland.

Qu'importent le temps maussade et la faible pluie, rien ne semblait pouvoir entamer le morale de l'interprète de Si t'étais là. Casquette sur la tête, Louane a profité des manèges accompagnée par sa petite soeur Louise. Les demoiselles ont pris un selfie devant le château de La Belle au bois dormant, partagé sur le compte Instagram de l'artiste, qui compte 1 million d'abonnés. "Merci @disneylandparis de nous avoir permis de passer une si jolie journée avec ma petite soeur! C'était merveilleux. 'Quand on prie sa bonne étoile, les rêves se réalisent toujours.' #disneylandparis @disneyfr", a commenté Louane en légende.

Louane et sa soeur – l'ancienne candidate de The Voice a également trois autres soeurs et un frère – ont pu admirer la parade des personnages Disney et se sont aussi amusées dans l'attraction It's a small world comme on a pu le constater dans sa story.

Les fans de Louane étaient sous le charme du duo et l'ont dit dans les commentaires. "Superbe ressemblance" ; "Vous êtes trop belles les 2" ; "Vous êtes si jolies" ; "Les plus belles vous deux" ou encore "Coucou Louane, vous êtes très belles toutes les deux, elle te ressemble beaucoup", peut-on lire.

Thomas Montet