Louis Bertignac en couple, Kev Adams avec Jamel pour l'éclatante victoire du PSG

Après une entrée ratée dans la Ligue des champions avec une défaite face à Liverpool, le PSG avait à coeur de ravir son public au Parc des princes. Neymar et ses coéquipiers ont offert un festival de buts contre l'étoile de Belgrade en présence de nombreuses personnalités dont Louis Bertignac et le duo déjanté d'"Alad'2" Kev Adams et Jamel Debbouze.

